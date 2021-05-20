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Азербайджан понадеялся купить американское оружие после конфликта с Арменией

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Баку рассчитывает получить доступ к американскому вооружению, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы желаем получить доступ к американскому вооружению. Раньше у нас не было такой возможности из-за конфликта с Арменией. Но сейчас, после завершения конфликта, мы рассчитываем, что сможем это сделать", - сказал Алиев в четверг в ходе дискуссий в видеоформате на тему "Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества".

Алиев отметил, что Баку рассчитывает на развитие отношений с администрацией президента США Джо Байдена. "В частности, мы могли бы активизировать сотрудничество в сферах современных технологий, торговли, так как объем взаимной торговли недостаточно высок", - сказал президент Азербайджана.

Ранее и.о. министра обороны республики Вагаршак Арутюнян заявил, что Армения в рамках модернизации и реформирования вооруженных сил также намерена приобрести новое вооружение. По его словам, особое внимание будет уделено кадровой базе военных вузов.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. 27 сентября 2020 года ситуация в регионе обострилась, начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении о прекращении огня. Оно предусматривает, что азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.

Азербайджан Ильхам Алиев США Армения Нагорный Карабах НКР

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