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Иран опроверг данные СМИ о нахождении 160 армянских военных в стране

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Посольство Ирана в Армении называет не соответствующими действительности сообщения СМИ о нахождении ста шестидесяти армянских военных на своей территории.

Ранее армянская газета "Грапарак" со ссылкой на источники сообщила, что в Иране находятся 160 армянских военнослужащих, которые перешли армяно-иранскую границу во время войны в Нагорном Карабахе осенью прошлого года, и для их возвращения Тегеран выдвигает определенные условия.

Как заявили в посольстве Ирана в Ереване, "мы опровергаем эти сообщения, считаем их безосновательными и лживыми".

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче нескольких районов в регионе Азербайджану.

Иран Армения

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