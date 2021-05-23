Иран опроверг данные СМИ о нахождении 160 армянских военных в стране

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Посольство Ирана в Армении называет не соответствующими действительности сообщения СМИ о нахождении ста шестидесяти армянских военных на своей территории.

Ранее армянская газета "Грапарак" со ссылкой на источники сообщила, что в Иране находятся 160 армянских военнослужащих, которые перешли армяно-иранскую границу во время войны в Нагорном Карабахе осенью прошлого года, и для их возвращения Тегеран выдвигает определенные условия.

Как заявили в посольстве Ирана в Ереване, "мы опровергаем эти сообщения, считаем их безосновательными и лживыми".