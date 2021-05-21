У Храмовой горы начались стычки между палестинцами и полицией Израиля
Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими произошли в пятницу в районе Храмовой горы в Иерусалиме, сообщают СМИ Израиля.
Беспорядки начались, когда палестинцы вышли из мечети "Аль-Акса" после пятничной молитвы. Они начали бросать камни в сторону стражей порядка. В итоге полицейские вошли на территорию Храмовой горы, чтобы восстановить там порядок.
Ранее движение ХАМАС призвало палестинцев провести в пятницу "день гнева" в Иерусалиме.
Столкновения проходят спустя несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа, в частности - с движением ХАМАС.