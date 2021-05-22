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В соцсетях появилось фото дубайской принцессы, обвинявшей отца в незаконном удержании

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В двух аккаунтах в инстаграме появились фотографии принцессы Латифы, дочери правителя Дубая, о состоянии которой не было известно в последние несколько месяцев.

Как сообщает "Би-би-си", друг принцессы подтвердил, что это именно она на фото, но никаких других данных о снимке нет.

В феврале 2021 года появилось видео, на котором принцесса Латифа обвинила отца в том, что он силой удерживает ее в Дубае с тех пор, как она попыталась бежать в 2018 году.

На новой фотографии принцесса Латифа сидит в дубайском торговом центре в компании двух подруг. За спиной женщин на снимке видна реклама фильма "Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный", который вышел в ОАЭ 13 мая.

"Би-би-си" отмечает, что публикация фотографии не случайна, предположительно, в ситуации вокруг принцессы были какие-то изменения. Сооснователь движения "Освободите Латифу", британский юрист Дэвид Хей подтвердил, что изменения действительно произошли, но отказался приводить подробности.

В ООН не комментируют снимок и заявляют, что ждут убедительного доказательства того, что Латифа жива.

Отец принцессы Латифы считается одним из самых богатых правителей в мире, он является правителем эмирата Дубай и вице-президентом ОАЭ. Принцесса Латифа Аль-Мактум пыталась бежать из страны в феврале 2018 года. В результате совместной операции Индии и ОАЭ в международных водах около берегов Индии 4 марта 2018 года ее насильно вернули обратно. Отец принцессы Латифы считается одним из самых богатых правителей в мире, он является правителем эмирата Дубай и вице-президентом ОАЭ.

В 2019 году Верховный суд Англии и Уэльса счел, что правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль-Мактум похитил обеих дочерей - Латифу и Шамсу- и удерживал их против воли.

Дубай ОАЭ Принцесса Латифа

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