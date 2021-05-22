Что произошло за день: суббота, 22 мая

Катапультирование пилотов в Крыму и мнение Грефа о роботизации

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Два летчика катапультировались из стоящего на земле истребителя в Крыму. В Южном военном округе сообщили, что у Су-30СМ нештатно сработала система катапультирования, оба летчика живы. Источник заявил, что техник получил ожоги.

- Греф призвал людей готовиться к потере работы из-за роботизации и искусственного интеллекта. По словам председателя Сбербанка, рано или поздно это произойдет, поэтому работников необходимо подготовить к этому заранее.

- За сутки в России выявлено 8,7 тыс. новых заражений COVID-19. По данным оперштаба, в Москве 2 954 инфицированных. В Петербурге число COVID-пациентов в больницах за неделю выросло почти на 13%.

- На нескольких муниципальных депутатов составили протоколы после съезда в Новгороде. Оппозиционер Юлия Галямина сообщила, что она была задержана.

- В РПЦ предложили серьезно ограничить охоту. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион убежден, что охота в качестве развлечения или в качестве хобби недопустима, введение новых правил ограничит доступ широких слоев населения к оружию.

- Сборная России по хоккею разгромила Великобританию. Второй матч национальной команды РФ на ЧМ в Риге закончился ее победой со счетом 7:1.