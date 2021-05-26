Японское и российское рыболовецкие судна столкнулись в водах Японии

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Столкновение рыболовецких судов России и Японии, в результате которого погибли три члена экипажа японского судна, произошло в территориальных водах Японии. Об этом сообщает в фейсбуке посольство РФ в Токио со ссылкой на данные Управления рыболовства Японии.

"Японская сторона утверждает, что инцидент имел место в территориальном море Японии", - сказано в сообщении.

Посольство также подтверждает гибель трех японских рыбаков и выражает сожаление по поводу происшествия.

"Глубоко сожалеем о случившемся. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Находимся в постоянном контакте с японской стороной, уточняем все обстоятельства происшествия. Исходим из того, что оно будет объективно и непредвзято расследовано компетентными органами", - заявили в российском посольстве.

Там подчеркнули, что посольство и генконсульство России в Саппоро окажут все необходимое содействие россиянам, находившимся на борту судна "Амур", которое в сопровождении корабля Управления безопасности на море (УБМ) Японии было направлено в порт Момбецу на японском острове Хоккайдо.

Утром в среду около в Охотском море примерно в 23 километрах к северо-востоку от японского порта Монбецу столкнулись российское и японское рыболовецкое судно. В результате члены экипажа японского судна оказались в воде, их всех подняли на борт российского судна "Амур": трех живыми, трех - погибшими. Россияне не пострадали. В морском спасательном координационном центре "Южно-Сахалинск" сообщили, что столкновение произошло в условиях плохой видимости.

Расследование инцидента будет проводить японская сторона.