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МИД РФ выступил за объективное расследование ЧП с рейсом Ryanair

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает на обстоятельное расследование инцидента с самолетом Ryanair, считает абсолютно неуместной его увязку с РФ, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Еще не завершены следственные мероприятия, не получены разъяснения авиационных экспертов, которые проводят расследование, но западные партнеры стремительно, единодушно, и как всегда безосновательно сделали свои выводы", - сказала Захарова в среду на брифинге.

"Уже начались спекуляции по поводу несуществующей руки Москвы и в этом событии", - добавила представитель МИД.

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Она подчеркнула, что Россия "сфокусировалась на необходимости проведения расследования, объективного, обстоятельного, настоящего расследования, изучения досконального фактов".

Захарова напомнила, что сообщения о четырех гражданах РФ, покинувших самолет в Минске 23 мая, не соответствуют действительности. По ее словам, в Москве считают, что тем, кто распространял такие сообщения, было бы уместно принести извинения.

Инцидент с самолетом Ryanair

23 мая самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска под предлогом сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту самолета находился бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали. Была также задержана подруга Протасевича, гражданка России София Сапега.

В 2020 году власти в Минске включили создателей NEXTA Степана Путило и Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Протачевич обвиняется по делу о массовых беспорядках в Белоруссии, которые начались в августе 2020 года после президентских выборов, поскольку их победителем объявили Александра Лукашенко. Оппозиция не признала итогов этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.

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Ryanair МИД РФ Мария Захарова Белоруссия

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