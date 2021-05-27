Украина сочла сближение Белоруссии с РФ угрозой нацбезопасности страны

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об угрозе национальной безопасности Украины из-за сближения Белоруссии с Россией.

"Потому, безусловно, дальнейшее сближение Белоруссии с Россией - это симметричный рост угрозы использования Белоруссии Россией для наращивания агрессии против нашего государства", - сказал он в эфире ток-шоу "Право на власть" украинского телевидения в четверг вечером.

Министр отметил, что руководство Украины должно учитывать эту угрозу при принятии своих решений.