Оппозиционный гонконгский медиамагнат получил еще один тюремный срок

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Гонконге продемократический 73-летний бизнесмен, владелец местного издания Apple Daily и медиакомпании Next Digital Джимми Лай приговорен к еще 14 месяцам тюрьмы по обвинению в организации незаконной массовой акции 1 октября 2019 года, сообщает South China Morning Post.

В середине апреля суд назначил ему такой же тюремный срок за причастность к организации еще двух протестных акций. ВВС News сообщает, что сроки частично сложатся, и всего ему придется отбыть 20 месяцев заключения.

Суду предстоит рассмотреть еще два дела в его отношении. Его обвиняют в нарушении закона о запрете сепартизма, терроризма и сговора с иностранными державами, за эти нарушения возможно пожизненное заключение. Ранее в мае были заморожены активы Лая, в том числе его банковские счета, и арестована его доля в 71,26% в Next Digital.

28 мая окружной судья заявил, что Лай и семь других подсудимых намеренно нарушали закон и посягали на общественный порядок в нестабильный для Гонконга период. Подельники Лая получили сроки до 18 месяцев тюрьмы, некоторые - с отсрочкой исполнения приговора.

Джимми Лай - открытый критик политики Китая. Он был задержан в феврале 2020 года по обвинению в участии в незаконных собраниях и в угрозах. Тогда его оставили на свободе под залог. В августе 2020 года его арестовали.

Массовые протесты в Гонконге продолжались с июня 2019 года, их прервала пандемия. Первоначальным поводом были планы властей Гонконга принять законопроект об экстрадиции в Китай, затем протестующие стали требовать реформ избирательного законодательства и расследования жестких мер по отношению к демонстрантам. Из-за демонстраций, участники которых пытаются перекрыть автотрассы и железнодорожные пути, в Гонконге снизился туристический поток и ухудшились доходы торговцев. В городе не раз отменяли крупные деловые, спортивные и культурные мероприятия.

Несмотря на протесты, Китай в 2020 году принял закон о безопасности Гонконга, ограничивший автономность региона, а весной 2021 года изменил избирательное законодательство в этом регионе, ограничив возможности оппозиции занимать выборные должности.