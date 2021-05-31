Белорусским дипломатам и чиновникам ограничат доступ в штаб-квартиру НАТО

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Руководство НАТО решило ограничить доступ в штаб-квартиру альянса для белорусских должностных лиц из соображений безопасности, объявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы решили ограничить доступ белорусским должностным лицам в штаб-квартиру НАТО", - заявил Столтенберг.

Ранее в НАТО осудили принудительную посадку в Минске рейса Ryanair Афины-Вильнюс и арест летевших на этом самолете белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги. Совет НАТО призвал Минск "немедленно и безоговорочно" освободить Протасевича и Сапегу.

В ноябре Протасевич был объявлен в межгосударственный розыск по обвинению в организации массовых беспорядков. Он был главным редактором телеграм-канала NEXTA и редактором канала "Беларусь головного мозга". Оба ресурса официальным Минском объявлены экстремистскими.