Минск направит Швейцарии просьбу о правовой помощи по "делу Ryanair"

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Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии направит Швейцарии просьбу о правовой помощи по делу о минировании борта Ryanair.

"Для подтверждения последовательности своих стремлений следствием уже подготовлена и в ближайшее время будет отправлена в органы прокуратуры Швейцарии просьба об оказании правовой помощи в получении сведений о пользователе почтового ящика, с которого было отправлено сообщение о "минировании" рейса" (Ryanair - ИФ), - говорится в сообщении на сайте СК в пятницу.

Белорусские следователи установили, что было получено два анонимных сообщения о "минировании" лайнера, отметили в ведомстве. Они были отправлены посредством швейцарского почтового сервиса анонимной почты ProtonMail.

В СК отмечают, что данные сервис "неоднократно фигурировал в уголовных делах об угрозе совершения терактов и взрывов на различных объектах инфраструктуры" Белоруссии. В связи с этим следователи изучают вопрос о направлении в органы прокуратуры Швейцарии всех ранее попавших в поле зрения правоохранительных органов реквизитов ProtonMail в сообщениях о ложном минировании. "С начала прошлого года зафиксировано уже 14 таких инцидентов", - заявили в белорусском СК.

24 мая директор Департамента авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский сообщил, что сигнал о минировании самолета поступил на электронную почту аэропорта Минска с ящика на Protonmail. Письмо было на английском языке, его авторы назвали себя "солдатами ХАМАСа" и объяснили, что взорвут самолет, если Израиль не прекратит огонь в секторе Газа.

ХАМАС заявил, что не причастен к этому инциденту.

Инцидент с рейсом Ryanair

Как сообщалось, 23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Сообщалось, что информация о минировании содержалась в письме, направленном по электронной почте через швейцарского провайдера Protonmail. В заявлении провайдера отмечается, что на основании мета-данных можно сделать вывод о том, что оно было доставлено уже после того, как самолет был перенаправлен в аэропорт Минска.

"Ввиду использования шифрования мы не можем получить доступ или подтвердить содержание письма, однако мы можем сказать, когда письмо было отправлено, и мы можем подтвердить, что оно было отправлено уже после того, как самолет был перенаправлен", - говорится в заявлении Protonmail.