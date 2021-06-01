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Ряд стран ЕС приступил к введению системы сертификатов вакцинации

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Семь стран ЕС со вторника запускают систему вакцинационных сертификатов, которая должна заработать по всему союзу 1 июля, сообщает Европейская комиссия.

"Уже сегодня семь стран-членов - Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша - стали вводить первые сертификаты ЕС", - говорится в сообщении, распространенном на сайте ЕК.

Новый сертификат смогут получить люди, прошедшие полную вакцинацию от COVID-19, предоставившие отрицательный результат теста на коронавирус или излечившиеся от инфекции.

В ЕК напоминают, что по всему блоку сертификат введут в действие с 1 июля. Однако до июля в случае готовности страны-участницы ЕС могут на добровольной основе начать использовать систему сертификатов

В документе отмечается, что в ближайшие дни и недели к системе присоединятся больше государств.

Как сообщает в свою очередь агентство Associated Press (AP), идею создания сертификата с системой QR-кодов с повышенной степенью защиты изначально выдвинул премьер Греции Кириакос Мицотакис. По словам министра цифрового управления Кириакоса Пьерракакиса, передвижения внутри блока станут проще по мере того, как страны-члены ЕС начнут принимать новый стандарт проверки.

В мае член ЕК по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что, начиная с 1 июля, будут сертифицироваться три типа данных: вакцинация, отрицательный тест на коронавирусную инфекцию, либо выздоровление после заболевания COVID-19.

Это будет бесплатный сертификат для всех граждан Евросоюза, которые смогут получить его либо в цифровом формате, либо в распечатанном на бумаге виде.

Представитель Еврокомиссии отметил, что все государства-члены должны быть готовы в течение июня обладать возможностью выдавать сертификаты к моменту вступления в силу европейского регламента 1 июля. Для этого Еврокомиссия выделила по 1 млн евро каждому государству-члену и продолжает оказывать им необходимую техническую поддержку.

При этом Рейндерс отметил, что для обеспечения доступных цен на проведение тестов Еврокомиссия выделит дополнительно 100 млн евро государствам-членам ЕС.

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