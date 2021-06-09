Байден отправится в свою первую зарубежную поездку на посту президента

Он встретится с королевой Великобритании, примет участие в саммите G7, НАТО и проведет переговоры с Путиным

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в среду отправляется в Европу - в свою первую зарубежную поездку на посту главы государства.

Американский лидер вместе со своей супругой Джилл Байден направится в Европу, где у него запланирован целый ряд встреч и переговоров. В среду утром президентская чета вылетит из Вашингтона. Первой остановкой "Борта номер один" в Великобритании станет авиабаза Милденхолл Королевских ВВС Великобритании, на которой базируются также американские военнослужащие.

В четверг у Байдена запланирована встреча с премьером Великобритании Борисом Джонсоном в графстве Корнуолл, которое позже на этой неделе примет саммит "группы семи". Ожидается, что основными темами на переговорах с Джонсоном станут двусторонние отношения, вопросы торговли, климат и Северная Ирландия.

На следующий день, в пятницу, 11 июня начнется саммит лидеров G7. Это будет их первая очная встреча с начала пандемии COVID-19. Саммит продлится до 13 июня, по его итогам ожидается совместное коммюнике. Согласно опубликованной "повестке дня", 11 июня лидеры обсудят восстановление экономики после пандемии, 12 июня - геополитические вызовы, торговлю и развитие, а также внешнюю политику. Байден проведет ряд двусторонних встреч "на полях" саммита.

По завершении саммита, 13 июня, Байдена и первую леди США примет королева Великобритании Елизавета II. По традиции прием пройдет в Виндзорском замке. Затем американский президент отправится в Брюссель.

В штаб-квартире НАТО в бельгийской столице 14 июня пройдет саммит лидеров стран-членов Североатлантического альянса. Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что этот саммит "предоставит уникальную возможность укрепить Североатлантический альянс на будущее, придать новую динамику трансатлантическим связям и продемонстрировать нашу приверженность трансатлантической солидарности не на словах, а на деле". Он отмечал, что "агрессивные действия России" и международные изменения в сфере безопасности, связанные с усилением Китая, станут одними из важных тем обсуждения на саммите НАТО.

В понедельник Байден, как ожидается, проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во вторник, 15 июня, у президента США также запланирован ряд встреч в рамках НАТО. В этот же день пройдет саммит ЕС-США в Брюсселе. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель примут Байдена.

После этого он направится в Женеву. 16 июня, в среду, намечена встреча Байдена и президента России Владимира Путина. Это будет их первая очная встреча с того момента, как Байден стал главой Белого дома. Ранее не этой неделе советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что пока стороны не согласовали формат переговоров. По его словам, пока неясно, проведут ли президенты США и РФ совместную пресс-конференцию.