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ЕСЧП начал рассмотрение жалобы Януковича против Украины

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу экс-президента Украины Виктора Януковича на предвзятое к нему отношение со стороны украинского правосудия и отказ Украины расследовать покушения на него.

В сообщении ЕСПЧ, обнародованном 2 ноября, указывается, что жалоба была подана в октябре 2015 года. Осенью 2021 года суд приступил к рассмотрению заявления Януковича и обратился к правительству Украины с просьбой письменно прокомментировать выдвинутые претензии.

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В жалобе Янукович, помимо прочего, заявляет о том, что в 2014 году произошло несколько покушений на его жизнь. Речь идет о событиях 21 февраля 2014 года, когда неизвестные пытались силой задержать транспортные средства, входившие в состав кортежа, направлявшегося в сторону Харькова. Кортеж, прошедший через Киевскую, Черкасскую, Полтавскую и Харьковскую области, проехал через пять блокпостов. На первых трех блокпостах были предприняты попытки заблокировать автомобили. На последних двух блокпостах машины обстреляли. Были повреждены три машины и ранен солдат, входивший в эскорт, указывается в заявлении Януковича.

Янукович также утверждает, что в тот же день на блокпосту возле Умани неизвестные открыли огонь по автомобилям, входившим в состав кортежа, направлявшегося в сторону Крыма. "Заявитель не ехал с кортежами во время предполагаемых нападений", - указывается в обнародованном документе.

В жалобе экс-президент также сообщает, что расследование, которое проводится против него на Украине, является слишком продолжительным, "не является ни независимым, ни беспристрастным". Он утверждает, что судебное разбирательство в его отсутствие не было справедливым.

Также Янукович считает нарушением презумпции невиновности осуждающие заявления украинских должностных лиц.

ЕСПЧ Виктор Янукович Украина

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