Минску и Москве осталось согласовать последнюю "дорожную карту" по интеграции

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - России и Белоруссии остается согласовать последнюю из "дорожных карт" по интеграции, которая касается энергоносителей, сообщил посол РФ в Минске Евгений Лукьянов на пресс-конференции в четверг в белорусской столице.

"Остается несогласованным то, что связано с энергоносителями, взаиморасчетами, ценами и акцизами. Эта "карта" пока остается незавершенной", - сказал посол.

Предпоследняя "дорожная карта" в целом принята, остаются внутригосударственные процедуры. "Это вопросы налогообложения", - отметил Лукьянов.

Ранее посол России сообщил о том, что согласование пакета "дорожных карт" по интеграции экономик Белоруссии и России близится к завершению.

Как сообщалось, в конце апреля премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече в Казани с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным заявил, что Минск передал Москве 26 завизированных интеграционных "дорожных карт", в работе остаются два проекта документов.

Посол республики в РФ Владимир Семашко позднее заявил, что Минск и Москва в сентябре-октябре могут подписать полностью согласованный пакет из 28 "дорожных карт" по углубленной интеграции.

"Дорожные карты" представляют собой план действий по углублению интеграции по конкретным направлениям - единая промышленная политика, единая аграрная политика, создание единого рынка нефти, газа, электроэнергии и прочее.

При этом "самая сложная задача - унификация налогового и таможенного законодательств", - добавил Семашко.