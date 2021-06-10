Поиск

Минску и Москве осталось согласовать последнюю "дорожную карту" по интеграции

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - России и Белоруссии остается согласовать последнюю из "дорожных карт" по интеграции, которая касается энергоносителей, сообщил посол РФ в Минске Евгений Лукьянов на пресс-конференции в четверг в белорусской столице.

"Остается несогласованным то, что связано с энергоносителями, взаиморасчетами, ценами и акцизами. Эта "карта" пока остается незавершенной", - сказал посол.

Предпоследняя "дорожная карта" в целом принята, остаются внутригосударственные процедуры. "Это вопросы налогообложения", - отметил Лукьянов.

ЭкономикаРФ и Белоруссия согласовали "дорожную карту" по нефтепродуктамЧитать подробнее

Ранее посол России сообщил о том, что согласование пакета "дорожных карт" по интеграции экономик Белоруссии и России близится к завершению.

Как сообщалось, в конце апреля премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече в Казани с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным заявил, что Минск передал Москве 26 завизированных интеграционных "дорожных карт", в работе остаются два проекта документов.

Посол республики в РФ Владимир Семашко позднее заявил, что Минск и Москва в сентябре-октябре могут подписать полностью согласованный пакет из 28 "дорожных карт" по углубленной интеграции.

"Дорожные карты" представляют собой план действий по углублению интеграции по конкретным направлениям - единая промышленная политика, единая аграрная политика, создание единого рынка нефти, газа, электроэнергии и прочее.

При этом "самая сложная задача - унификация налогового и таможенного законодательств", - добавил Семашко.

Евгений Лукьянов Белоруссия

Новости по теме

Новости

Волонтеры штаба Бабарико получили в Белоруссии по пять лет колонии

Волонтеры штаба Бабарико получили в Белоруссии по пять лет колонии

Саммит Путина и Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве

Саммит Путина и Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве

Что случилось этой ночью: четверг, 10 июня

Индонезия рассчитывает открыть Бали для туристов из России в августе

Пострадавшая от кибератаки компания JBS USA заплатила хакерам $11 млн

Пострадавшая от кибератаки компания JBS USA заплатила хакерам $11 млн

Лондон и Вашингтон осудили признание ФБК экстремистской организацией

Парламент Албании объявил импичмент президенту страны

Парламент Албании объявил импичмент президенту страны

Российский военный погиб в результате подрыва бронеавтомобиля в Сирии

Украинский законопроект о коренных народах напомнил Путину о нацистской Германии

Украинский законопроект о коренных народах напомнил Путину о нацистской Германии

Что произошло за день: среда, 9 июня

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');