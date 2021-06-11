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Байден проведет встречу с Меркель 15 июля в Белом доме

Байден проведет встречу с Меркель 15 июля в Белом доме
Канцлер Германии Ангела Меркель
Фото: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден 15 июля примет в Белом доме канцлера ФРГ Ангелу Меркель, лидеры обсудят сотрудничество сторон в сферах общих интересов, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

В документе отмечается, что визит Меркель "подтвердит глубокие двусторонние отношения США и Германии". В ходе встречи лидеры обсудят "приверженность тесному сотрудничеству по ряду общих вопросов", в том числе борьбу с пандемией COVID-19, реагирование на угрозу климатических изменений, международную безопасность.

Байден ранее на этой неделе начал поездку по странам Европы. Ожидается, что он проведет переговоры с лидерами ключевых европейских стран.

16 июня в Женеве пройдет встреча Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.

После возвращения в Вашингтон Байден планирует принять президента Украины Владимира Зеленского.

Джо Байден Ангела Меркель

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