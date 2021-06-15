Рогозин предложит NASA сотрудничество в съемках фильма на МКС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - "Роскосмос" и NASA обсудят возможность сотрудничества в съемках фильма "Вызов" на Международной космической станции (МКС), сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"Я готов обсуждать даже этот проект "Вызов". Сегодня мы поговорим с американцами на предмет того, чтобы их участие в этом проекте сделать активнее. Они могут предоставить возможность американского сегмента для съемки, съемки американского астронавта", - сказал Рогозин.

"Это колоссальное поле возможностей. Если есть добрая воля, мы договоримся", - добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев был уволен с должности из-за критики планов по съемкам фильма. Позднее Рогозин заявил, что Крикалев может сохранить свою должность, и что ему предложили возглавить новую организацию, которая займется обеспечением эксплуатации МКС. Глава "Роскосмоса" добавил, что проект вызывает дискуссии внутри госкорпорации, но руководство спокойно относится к этому и не считает подобное поводом для увольнения сотрудников.

Подготовка режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд к полету на МКС пройдет в два этапа.

В ходе первой сессии творческая группа изучит системы корабля "Союз МС" и российского сегмента МКС, пройдет тренировки по действиям в случае нештатной посадки аппарата на водную поверхность и подготовятся к операторской работе в условиях кратковременной невесомости на самолете-лаборатории. Каждому участнику космического полета специалисты НПП "Звезда" изготовят ложемент и скафандры. Ожидается, что съемочная группа проведет на МКС не менее двух недель.

Картина будет создана совместно госкорпорацией "Роскосмос", Первым каналом и студией Yellow, Black and White. Генеральными продюсерами проекта станут Дмитрий Рогозин, Константин Эрнст, Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк.