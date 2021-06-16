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Российских туристов обязали проходить карантин по прибытии в Абу-Даби

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Власти эмирата Абу-Даби (ОАЭ) исключили Россию из "зеленого списка" стран, прибывающим из которых нужен был только ПЦР-тест на COVID-19, теперь же российским туристам придется соблюдать карантин, сообщается на сайте офиса по туризму эмирата.

Так, с 16 июня российские туристы могут въехать в Абу-Даби с ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 96 часов до прилета. По прибытии в Абу-Даби потребуется еще один платный тест на COVID-19, а после этого необходимо зарегистрироваться в приложении по отслеживанию людей на карантине. Туристам выдадут браслеты, которые нужно носить на протяжении 10 дней. Медицинские власти сами предложат место для самоизоляции - это может быть специализированный отель-обсерватор. Следующий ПЦР-тест нужно сдать на шестой день карантина, еще один - на 12-й день после прибытия в Абу-Даби (для путешественников, которые приехали на более длительный срок).

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"Если результат теста, проведенного на шестой день, будет отрицательным, то по окончании 10-дневного карантина электронный браслет заберут, и турист сможет выйти из самоизоляции", - пишет портал.

Как сообщила "Интерфаксу" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, сейчас у туркомпаний небольшое число туров, забронированных в Абу-Даби.

"Информацию туроператоры получили 15 июня, им пришлось срочно менять отели и рейсы в сегодняшних вылетах и предлагать туристам альтернативы в Дубае или других эмиратах ОАЭ, где россиянам не требуется проходить карантин", - пояснила она.

Россия была включена в "зеленый список" стран для въезда в Абу-Даби с 25 апреля. Гражданам нужна была только справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 96 часов до вылета в ОАЭ. Затем нужно было пройти еще один платный тест. Потом (в зависимости от срока пребывания) еще один или два таких теста - на 6 и 12 день пребывания.

ОАЭ Абу-Даби коронавирус

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