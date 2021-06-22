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Бесплатную вакцинацию от COVID-19 для туристов запустили в Абу-Даби

Бесплатную вакцинацию от COVID-19 для туристов запустили в Абу-Даби
Архивное фото
Фото: Gaston Brito/Getty Images

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Абу-Даби туристам предлагают бесплатно пройти вакцинацию от коронавируса COVID-19, сообщают западные СМИ со ссылкой на компанию SEHA, которая предоставляет медицинские услуги в эмирате.

Согласно информации, опубликованной на сайте компании, туристы с визами, выданными Абу-Даби, и обладатели паспортов, имеющие право на получение туристической визы, могут по прибытии в Абу-Даби записаться на бесплатную вакцинацию.

При этом не уточняется, действует ли это нововведение в Дубае и других пяти эмиратах ОАЭ.

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СМИ напоминают, что ранее в июне в пресс-офисе Абу-Даби сообщили, что бесплатные прививки от коронавируса доступны также обладателям видов на жительство с истекшим сроком или просроченных въездных виз.

Органы здравоохранения ОАЭ также проинформировали, что 85% населения страны получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

В настоящее время от туристов из 27 стран, включая Китай, Германию и США, не требуется прохождения карантина по прибытии в Абу-Даби.

Для вакцинации в Абу-Даби SEHA предлагает препарат китайской компании Sinopharm, а также вакцину от компаний Pfizer и BioNTech.

Как сообщали ранее региональные СМИ, в ОАЭ с начала июня для посещения любых мероприятий необходимо пройти вакцинацию от коронавируса и предоставить отрицательный тест на COVID-19.

По данным западных СМИ, нововведения касаются посещения спортивных, культурных, общественных мероприятий, а также выставок.

В ОАЭ за время пандемии выявили свыше 613 тыс. случаев COVID-19, более 1,7 тыс. инфицированных скончались. Между тем, в стране зафиксировали 592,9 тыс. случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 22 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Абу-Даби ОАЭ Коронавирус

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