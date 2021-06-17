Парламент Украины отложил обсуждение обращения к США о статусе союзника вне НАТО

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Верховная рада Украины перенесла на осень проект постановления об обращении парламента к Конгрессу США относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Штатов вне НАТО (MNNA) (№ 5380), сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мы вместе решили с господином Гончаренко отложить это на осень, чтобы дождаться результатов визита президента Украины в США. Это постановление - это политическое заявление, необходимое для расширения возможностей для Украины, в том числе для предоставления отдельных программ военной помощи. Принятие такого заявления на самом деле станет мощным сигналом. Но пока дипломаты советуют повременить с этим", - сказал Арахамия журналистам в четверг.

Как сообщалось, ранее народный депутат Александр Качура (фракция "Слуги народа") сообщил, что парламент в пятницу, 18 июня, может провести внеочередное заседание, на котором рассмотрит постановление об обращении к Конгрессу США (№5380), инициированное членом фракции "Европейская солидарность" Алексеем Гончаренко.

Ранее стало известно, что президент США Джозеф Байден пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского в Белый дом летом, после мероприятий в Европе.