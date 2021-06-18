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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:48Заразились
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Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 177,4 млн

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражений коронавирусом в мире на утро пятницы составило 177 435 887, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 842 319 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

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Лидером по количеству заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 млн 508 тыс. 905 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 600 тыс. 934.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 29 762 793, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 383 490.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 17 702 630 заболевших, умерло 496 004 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 494,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 852 человек, Индии - 275, Бразилии - 2 318.

Хроника коронавируса. Июнь.

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