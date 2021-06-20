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Бразильцы вышли на протестные акции из-за 500 тыс. умерших от COVID-19

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Протестующие против президента Бразилии Жаира Болсонару вышли на улицы более двух десятков городов по всей стране после подтверждения информации о 500 тысячах бразильцев, умерших от коронавируса. Об этом сообщает Associated Press.

Хроника коронавируса. Июнь.

Демонстранты обвиняют лидера государства в неэффективности действий для предотвращения пандемии.

За последний месяц на улицы также выходили сторонники Болсонару, которые поддерживают его решения по отмене ограничений, введенных из-за распространения COVID-19. Они считают, что продление локдауна нанесет вред предпринимателям.

Критики президента вспоминают его высказывания о пользе гидроксихлорохина при борьбе с коронавирусом (ВОЗ остановила испытания препарата) и указывают на низкое число вакцинированных. Из около 213 млн населения Бразилии, полностью привились только 12%. При этом в стране ежедневно отмечают около 100 тысяч заражений и до 2 тысяч смертей.

Протесты проходят на фоне парламентского расследования против Болсонару, которое также связано с неэффективностью борьбы с COVID-19. В конце мая на улицы нескольких городов Бразилии выходили десятки тысяч протестующих против президента страны, с требованием импичмента из-за его действий по борьбе с коронавирусом.

В Бразилии используются в основном вакцины китайской компании Sinovac Biotech и AstraZeneca. После длительных проволочек в июне бразильский регулятор одобрил применение в стране российского препарата от COVID-19 "Спутник V". Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что вакцина будет доставлена в Бразилию в июле.

Бразилия находится на третьей позиции в мире по числу инфицированных COVID-19, за время пандемии в стране зарегистрировано свыше 17,8 млн заболевших.

Хроника 09 января 2020 года – 20 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Бразилия Жаир Болсонару коронавирус

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