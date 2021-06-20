На выборах в парламент Армении зафиксировали более 20 правонарушений

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Полиция Армении зафиксировала 21 случай правонарушений во время досрочных парламентских выборов в воскресенье.

Как сообщил начальник штаба полиции Армении Армен Мкртчян на брифинге, таковы данные по состоянию на 12:00 (11:00 по Москве). "По семи случаям следствие ведется по ряду статьей уголовного кодекса, по остальным 14 случаям проверки продолжаются", - отметил он.

По его словам, случаи правонарушения касаются нарушения тайны голосования, повторного голосования и причинения вреда имуществу.

На внеочередных парламентских выборах 25 политических сил борются за право формирования нового правительства.