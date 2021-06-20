Генпрокуратура Армении сообщила о 64 правонарушениях на выборах

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Армении зафиксировала 64 случая правонарушений в воскресенье в ходе досрочных парламентских выборов.

Как сказал представитель ведомства Эдгар Арсенян на брифинге, таковы данные по состоянию на 13:00 (12:00 по Москве), сообщения о правонарушениях получены из полиции, от участников выборов, наблюдателей и СМИ.

По его словам, случаи правонарушения касаются нарушения тайны голосования, повторного голосования, дачи взяток, причинения вреда имуществу, нарушения избирательного права, применения насилия.

"По случаю применения насилия на избирательном участке возбуждено уголовное дело", - отметил Арсенян.

На внеочередных парламентских выборах 25 политических сил борются за право сформировать новое правительство.