Генпрокуратура Армении сообщила о 64 правонарушениях на выборах
Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Армении зафиксировала 64 случая правонарушений в воскресенье в ходе досрочных парламентских выборов.
Как сказал представитель ведомства Эдгар Арсенян на брифинге, таковы данные по состоянию на 13:00 (12:00 по Москве), сообщения о правонарушениях получены из полиции, от участников выборов, наблюдателей и СМИ.
По его словам, случаи правонарушения касаются нарушения тайны голосования, повторного голосования, дачи взяток, причинения вреда имуществу, нарушения избирательного права, применения насилия.
"По случаю применения насилия на избирательном участке возбуждено уголовное дело", - отметил Арсенян.
На внеочередных парламентских выборах 25 политических сил борются за право сформировать новое правительство.