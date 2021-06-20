Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:06Заразились
на 20.06В России 5 316 826+17 611В мире 178 187 719+362 291

Генпрокуратура Армении сообщила о 64 правонарушениях на выборах

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Армении зафиксировала 64 случая правонарушений в воскресенье в ходе досрочных парламентских выборов.

Как сказал представитель ведомства Эдгар Арсенян на брифинге, таковы данные по состоянию на 13:00 (12:00 по Москве), сообщения о правонарушениях получены из полиции, от участников выборов, наблюдателей и СМИ.

По его словам, случаи правонарушения касаются нарушения тайны голосования, повторного голосования, дачи взяток, причинения вреда имуществу, нарушения избирательного права, применения насилия.

"По случаю применения насилия на избирательном участке возбуждено уголовное дело", - отметил Арсенян.

На внеочередных парламентских выборах 25 политических сил борются за право сформировать новое правительство.

Армения

Новости по теме

Новости

Астронавты на МКС вышли в открытый космос для монтажа солнечных панелей

Стрельба произошла на избирательном участке в Армении

Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 июня

Пандемия коронавируса

Бразильцы вышли на протестные акции из-за 500 тыс. умерших от COVID-19

Бразильцы вышли на протестные акции из-за 500 тыс. умерших от COVID-19
Евро-2020

Испания и Польша сыграли вничью на Евро-2020

Испания и Польша сыграли вничью на Евро-2020

Что произошло за день: суббота, 19 июня

Ибрахим Раиси победил на выборах президента Ирана

Ибрахим Раиси победил на выборах президента Ирана

Посол США в России Салливан приготовился к возвращению в Москву

Рухани встретился с лидирующим на выборах президента Ирана Раиси

Рухани встретился с лидирующим на выборах президента Ирана Раиси

Что случилось этой ночью: суббота, 19 июня

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');