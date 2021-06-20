МИД РФ предостерег россиян от турпоездок в Афганистан

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Россиянам не рекомендуется посещать Афганистан в связи с повышением уровня напряженности военно-политической обстановки, следует из сообщения консульского департамента МИД РФ в воскресенье.

"В связи с возросшей напряженностью военно-политической обстановки (...) настоятельно рекомендуем гражданам РФ воздержаться от поездок в Исламскую Республику Афганистан с туристическими целями", - говорится в его сообщении в телеграм-канале.

В ведомстве добавили, что данная рекомендация обусловлена высокой террористической активностью со стороны как ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация - ИФ), так и других международных террористических организаций, ухудшением криминогенной обстановки в городах и распространенной практикой похищения иностранцев с целью выкупа.