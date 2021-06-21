ЕС, США, Великобритания и Канада призвали Минск прекратить репрессии

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Власти ЕС, США, Великобритании и Канады в совместном заявлении выразили серьезную обеспокоенность действиями властей Белоруссии, призвав их прекратить "репрессивные действия" на собственной территории.

"Мы едины в нашей серьезной обеспокоенности в связи с продолжающимися нарушениями со стороны режима Лукашенко прав человека, фундаментальных свобод и международного права", - говорится в опубликованном в понедельник заявлении.

"Мы едины и в призыве к тому, чтобы режим прекратил свои репрессивные действия в отношении собственного народа", - отмечается в нем.

ЕС, США, Великобритания и Канада также призвали власти Белоруссии сотрудничать с международными следователям в расследовании ситуации с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, "незамедлительно освободить всех политических заключенных" и начать "диалог с представителями демократической оппозиции и гражданского общества".

Ранее в понедельник ЕС, США, Великобритания и Канада объявили о расширении санкционных списков в отношении Белоруссии.