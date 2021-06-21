Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:14Заразились
на 21.06В России 5 334 204+17 378В мире 178 487 369+299 650

ЕС, США, Великобритания и Канада призвали Минск прекратить репрессии

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Власти ЕС, США, Великобритании и Канады в совместном заявлении выразили серьезную обеспокоенность действиями властей Белоруссии, призвав их прекратить "репрессивные действия" на собственной территории.

"Мы едины в нашей серьезной обеспокоенности в связи с продолжающимися нарушениями со стороны режима Лукашенко прав человека, фундаментальных свобод и международного права", - говорится в опубликованном в понедельник заявлении.

"Мы едины и в призыве к тому, чтобы режим прекратил свои репрессивные действия в отношении собственного народа", - отмечается в нем.

ЕС, США, Великобритания и Канада также призвали власти Белоруссии сотрудничать с международными следователям в расследовании ситуации с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, "незамедлительно освободить всех политических заключенных" и начать "диалог с представителями демократической оппозиции и гражданского общества".

Ранее в понедельник ЕС, США, Великобритания и Канада объявили о расширении санкционных списков в отношении Белоруссии.

Белоруссия ЕС США Великобритания Канада

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

США ввели санкции против 16 физлиц в ответ на действия Белоруссии

США ввели санкции против 16 физлиц в ответ на действия Белоруссии

Бизнесмен Михаил Гуцериев попал в санкционный список ЕС по Белоруссии

Бизнесмен Михаил Гуцериев попал в санкционный список ЕС по Белоруссии

Санкции ЕС против 78 физлиц и 8 организаций Белоруссии вступили в силу

Джонсон допустил возможность новых локдаунов в Великобритании этой зимой

Джонсон допустил возможность новых локдаунов в Великобритании этой зимой

РФ обсудит с Анкарой вопросы военного сотрудничества Турции и Украины

В ЕС одобрили новый пакет санкций против Белоруссии

Лидер Мьянмы Мин Аунг Хлайн прибыл в Москву

Генпрокуратура ФРГ задержала россиянина по подозрению в шпионаже

Совет ЕС вновь продлил на год санкции за присоединение Крыма к РФ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');