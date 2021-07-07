В США вступил в силу запрет на продажу авиабилетов в Белоруссию

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Министерство транспорта США сообщило о введении в действие приказа о запрете продажи билетов на авиаперелеты между Соединенными Штатами и Белоруссией.

Запрет распространяется и на рейсы с пересадками на самолеты других авиакомпаний по пути следования.

Министерство подготовило проект приказа с рекомендациями о введении запрета 29 июня. Эта мера была принята в качестве реакции на принудительную посадку в Минске самолета Ryanair в соответствии с заявлением госдепартамента США о том, что ограничение поездок между Соединенными Штатами и Белоруссией отвечает внешнеполитическим интересам Вашингтона. Документ находился на рассмотрении правительства США в течение нескольких недель.

В приказе содержится оговорка, что правительство США может делать исключения для любых авиаперевозок, которые отвечают национальным интересам Соединенных Штатов, "в том числе по соображениям гуманитарной или национальной безопасности".

Самолет Ryanair, совершавший рейс FR4978, был посажен в Минске 23 мая. Этим рейсом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он вместе со своей девушкой, гражданкой РФ Софьей Сапегой был задержан.

Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Американский Минфин в июне объявил о введении санкций в отношении 16 физических и пяти юридических лиц "в ответ на эскалацию насилия и репрессий со стороны режима Лукашенко", включая задержание Протасевича и Сапеги.