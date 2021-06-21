Лидер Мьянмы Мин Аунг Хлайн прибыл в Москву

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Лидер пребывающих у власти в Мьянме военных Мин Аунг Хлайн прибыл в Москву, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, самолет с делегацией, которую возглавляет Мин Аунг Хлайн, приземлился в московском аэропорту "Внуково" вечером в воскресенье.

Лидера Мьянмы в аэропорту встретил замминистра обороны РФ Александр Фомин, курирующий международное сотрудничество; соответствующие кадры были распространены в понедельник государственным телевидением Мьянмы.

Ранее сообщалось, что Мин Аунг Хлайн планирует принять участие в московской конференции по международной безопасности.

Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча Мин Аунг Хлайна с Владимиром Путиным в ходе его визита не запланирована.

1 февраля в Мьянме произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн сосредоточил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власти.

17 июня Минобороны РФ сообщило, что министры обороны из 31 страны планируют прилететь в Москву для участия конференции по международной безопасности, которую 22-24 июня проводит российское военное ведомство.