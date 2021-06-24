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Украинские следователи снова пришли с обысками к Виктору Медведчуку

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Украины проводят обыски у одного из лидеров оппозиции в парламенте Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщил его коллега по парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин.

"Сегодня с самого утра прокуроры и следователи опять нагрянули с очередными обысками к Медведчуку. В этот раз обыскивают не только партийный офис, кабинеты и жилища ближайших соратников... В этот раз с обысками приехали ещё и к маме жены Медведчука и на полном серьезе пытаются найти доказательства государственной измены зятя", - написал Кузьмин в своем Telegram-канале.

Он считает, что "под видом обысков прокуратура проводит своеобразные акции устрашения, призванные запугать и деморализовать Медведчука и членов его семьи, а вовсе не отыскать новые доказательства по делу".

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2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета безопасности и обороны (СНБО), которым фактически заблокировал деятельность трех связанных с Медведчуком телеканалов: "112 Украина", Newsone и ZIK.

СНБО 19 февраля ввел персональные санкций против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний, по подозрению в финансировании ими терроризма, 20 февраля президент Украины указом ввел его в действие.

В тот же день СНБО поручил правительству принять необходимые меры для возврата в государственную собственность части магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" (СЗН), проходящего через территорию Украины. Ряд СМИ называл Медведчука одним из бенефициаров СЗН, но в партии ОПЗЖ заявили, что Медведчук и члены его семьи не имели и не имеют отношения к нефтепродуктопроводу. 2 апреля президент Украины заявил о возвращении СЗН в собственность государства.

11 мая Медведчук был уведомлен о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными. 14 мая Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на "незаконные действия украинской власти", в частности, он обвинил власти в политической мотивации его уголовного преследования.

ОПЗЖ Виктор Медведчук

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