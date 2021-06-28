Узбекистан вернул на родину 47 афганских пограничников и ополченцев, нарушивших границу

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Узбекистан вернул на родину афганских пограничников и ополченцев, перешедших в воскресенье с оружием через границу, сообщил в понедельник МИД республики.

"Подобные попытки незаконного перехода на узбекскую территорию будут жестко пресекаться", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. "Все граждане Афганистана возвращены на родину", - добавили в МИД.

По данным ведомства, 27 июня группа военнослужащих афганских пограничных войск и бойцов народного ополчения в количестве 44 человек нарушила государственную границу Узбекистана в районе уезда Шортепа. Днем ранее, 26 июня, на это же участке границы было зафиксировано проникновение на территорию Узбекистана трех представителей силовых структур соседней страны.

В МИД подчеркнули, что правительство Узбекистана твердо заявляет о своей приверженности поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном, сохранению нейтралитета и невмешательства во внутренние дела соседней страны.

Как сообщалось в заявлении МИД Узбекистана от 24 июня, узбекская сторона вернула на родину 53 пограничника и ополченца из Афганистана, перешедших 23 июня узбекско-афганскую границу с оружием.

23 июня лидеры Узбекистана и Таджикистана в телефонном разговоре расценили обстановку на линии границы с Афганистаном как "весьма напряженную".

На прошлой неделе боевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) захватили ряд приграничных с Таджикистаном и Узбекистаном областей, вынудив отступить регулярную афганскую армию и ополченцев.