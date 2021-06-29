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США снова порекомендовали своим гражданам отказаться от поездок в РФ

США снова порекомендовали своим гражданам отказаться от поездок в РФ
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Американский госдепартамент распространил уведомление, в котором рекомендует гражданам США воздерживаться от посещения России.

В распространенном госдепом заявлении говорится, что посещать РФ не следует якобы "из-за терроризма, преследований со стороны сотрудников службы безопасности российского правительства, ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи гражданам США в России и произвольного применения местного законодательства".

Граждане США в России якобы "подвергались произвольным допросам и угрозам со стороны российских должностных лиц и могут стать жертвами преследований, жестокого обращения и вымогательства", утверждает госдеп.

Он добавил: "Российские спецслужбы арестовывали граждан США по ложным обвинениям, отказывали им в справедливом и прозрачном обращении и осуждали их в ходе секретных судебных процессов или без представления доказательств".

В заявлении отмечается также, что "весь государственный персонал США должен тщательно обдумать необходимость поездки в Россию".

Особое внимание уделяется опасности посещения Северного Кавказа "из-за терроризма, похищений людей и риска гражданских беспорядков", а также Крыма.

На северном Кавказе госдепом выделяются Чечня, Северная Осетия, Ингушетия, Дагестан, Ставрополье, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария, где якобы продолжаются "террористические акты и существует угроза гражданских беспорядков".

В Крыму госдеп не советует американцам появляться из-за "оккупации Россией этой украинской территории и злоупотреблений со стороны оккупационных властей".

Он напоминает, что Соединенные Штаты и Украина не признают "аннексию Крыма Россией".

"В Крыму существует обширное военное присутствие Российской Федерации", и она, вероятно, предпримет дальнейшие военные действия в Крыму в рамках оккупации этой части Украины", - предупреждает госдепартамент США.

Одновременно госдеп подчеркивает, что правительство США не может оказывать консульские услуги гражданам США, путешествующим по Северному Кавказу и Крыму, поскольку государственным служащим США запрещено выезжать в эти регионы.

Аналогичное заявление публиковалось американским госдепартаментом ранее.

США Россия

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