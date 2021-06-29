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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:06Заразились
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В Эстонии с четверга отменят режим ЧС в здравоохранении

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Эстонии в связи с сокращением числа инфицированных коронавирусом с четверга, 1 июля, прекращает действовать чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения, вместо нее будет действовать риск ЧС.

Будет изменена организация работы скорой помощи, стационарного лечения и медицинской помощи общего профиля. Больницы смогут восстановить свои резервы и вернуться к обычной работе, сообщил во вторник портал телерадиовещания ERR со ссылкой на Департамент здоровья.

Так, в больницах будет сокращено число коек, выделенных для приема больных с коронавирусом, но они должны быть готовы их восстановить в случае необходимости.

"По сути, первый уровень риска означает подготовку к новой волне заражений, которую, хотелось бы надеяться, удастся предотвратить совместными усилиями", - пояснил генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно.

Чрезвычайная ситуация в здравоохранении в Эстонии была введена, когда в больницах было 60 пациентов с COVID-19. На пике эпидемии число госпитализированных достигало 700 человек.

В Эстонии возможны три уровня опасной ситуации в здравоохранении: риск кризиса, кризис и масштабный кризис.

За минувшие сутки в Эстонии были проанализированы 3 778 первичных тестов на коронавирусную инфекцию, из которых положительными оказались 47, или 1,2% от общего числа суточных тестов, сообщил во вторник Департамент здоровья.

С начала пандемии в Эстонии выявлено 131 028 случаев заражения COVID-19. Новых смертей за минувшие сутки не зарегистрировали. Всего скончались от коронавируса с начала пандемии 1 269 человек. Выздоровели 127 220 человек.

За сутки госпитализирован один инфицированный. Всего в стационарном лечении нуждаются 23 пациента.

Из 1,3 млн численности населения как минимум одна доза вакцины привита 555 306 жителям, в том числе курс вакцинации завершили 429 094 человека.

Литва

В другой балтийской стране, Литве, за минувшие сутки выявили 35 новых случаев заражения COVID-19, смертей не зафиксировано, сообщил департамент статистики.

В общей сложности в Литве с начала пандемии коронавирусом заболели 278 726 человек, вылечились 267 565 человек.

От COVID-19 в Литве скончались 4 381 человек. Всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связаны 8 907 смертей.

Латвия

В Латвии за минувшие сутки выявили 89 новых случаев заражения COVID-19, пять человек скончались, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний.

Всего с начала пандемии в Латвии коронавирусной инфекцией заразились 137 329 человек, 2 508 человек, или 1,8% инфицированных скончались.

В Латвии первую дозу вакцины от COVID-19 получили 593 627 человек, а 521 588 человек завершили процесс вакцинации, что составляет соответственно 31,45% и 27,63% населения страны.

Всего в странах Балтии за минувшие сутки зафиксирован 171 случай COVID-19. Днем ранее было выявлено 60 случаев.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 29 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Эстония Латвия Литва Коронавирус

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