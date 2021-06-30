РФПИ заверил Гватемалу, что поставки "Спутника V" продолжатся

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Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Поставки в Гватемалу вакцины от коронавируса "Спутник V" продолжаются в соответствии с контрактом, в ближайшие недели в страну поступят две партии препарата, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

"Еще один самолет с вакциной "Спутник V" должен прибыть в Гватемалу на этой неделе. Еще один борт с грузом вакцины прибудет уже в начале следующей недели в рамках исполнения контрактных обязательств", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе РФПИ.

29 июня глава Минздрава Гватемалы Амелия Флорес объявила, что попросит у РФПИ вернуть предоплату за закупленную вакцину из-за задержки поставок. Как передает Euronews, Гватемала получила только 150 тысяч доз препарата.

Между тем, правительство в апреле заключило с РФПИ контракт на поставку 16 млн доз "Спутника V" и заплатило за них около $79,6 млн за 8 млн доз вакцины, то есть, половину от общей суммы договора. Какую сумму Гватемала потребует вернуть, пока неясно, отмечает Euronews.

Флорес заявила, что страна готова ждать новых поставок еще 20 дней, но потом потребует вернуть деньги. При этом она выразила готовность в будущем оплачивать вакцины по факту их получения.

"Спутник V" был зарегистрирован в Гватемале в конце февраля.

В России продолжается вакцинация населения от коронавируса на фоне роста заболеваемости и распространения контагиозного штамма "дельта". Регионы периодически заявляют, что им не хватает вакцин. Также сообщалось, что закупившая "Спутник V" Аргентина не может дождаться поставки второй дозы препарата.

Комментируя ситуацию с Аргентиной 23 июня, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставки российской вакцины от коронавируса в другие страны в полном объеме будут осуществляться только после того, как будет удовлетворен внутренний спрос. Так он прокомментировал информацию о том, что в Аргентине испытывают нехватку второго компонента вакцины "Спутник V". Применение "Спутника V" в Аргентине началось еще в декабре.