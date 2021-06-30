Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:48Заразились
на 30.06В России 5 514 599+21 042В мире 181 810 531+384 746

В Великобритании выявили наибольшее за пять месяцев число случаев COVID-19

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - 30 июня в Великобритании было выявлено более 26 тысяч случаев заражения коронавирусом - это наибольшее значение с конца января, пишет The Guardian.

По официальным данным британского правительства, за последние сутки прирост новых случаев COVID-19 составил 26 068. Общее число случаев заражения за время пандемии превысило 4,8 млн.

Как отмечает The Guardian, за неделю количество новых случаев заражения выросло на 69,9%, хотя число госпитализаций и смертей остается относительно низким.

Между тем в Шотландии во второй раз за три дня был обновлен рекорд суточного прироста новых случаев заражения. В среду там было выявлено 3 887 зараженных, в понедельник - 3 285.

В начале июня сообщалось, что в Великобритании 91% новых случаев COVID-19 составляют заражения "дельта" штаммом коронавируса.

Великобритания Коронавирус

Новости по теме

Новости

НАТО не намерено уходить из Черного моря

Совокупное состояние миллионеров в мире в 2020 году достигло $79,6 трлн

Совокупное состояние миллионеров в мире в 2020 году достигло $79,6 трлн

Производитель электромобилей XPeng разместит акции на $1,8 млрд

Производитель электромобилей XPeng разместит акции на $1,8 млрд

В Турцию пустят туристов из РФ, привитых любой из российских вакцин

В Турцию пустят туристов из РФ, привитых любой из российских вакцин

Microsoft и Google завершили шестилетнее "патентное перемирие"

В Абхазии запретили свадьбы в ресторанах

"Прямая линия" с Владимиром Путиным

Путин заявил о передаче Украины под полное внешнее управление

Путин заявил о передаче Украины под полное внешнее управление

В Канаде открыли новый механизм появления иммунитета против SARS-CoV-2

Bild сообщил о хакерской атаке из РФ на банки в Германии

Пандемия коронавируса

РФПИ заверил Гватемалу, что поставки "Спутника V" продолжатся

РФПИ заверил Гватемалу, что поставки "Спутника V" продолжатся
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');