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Тела двоих детей нашли под обломками обрушившегося здания во Флориде

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате обрушения 12-этажного жилого дома в городе Сёрфсайд во Флориде достигло 18, среди жертв двое детей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на мэра округа Майами-Дейд Даниэллу Левин Кава.

По данным властей, одному из погибших детей было десять лет, второму - четыре года.

145 человек продолжают считаться пропавшими без вести после того, как многоквартирный жилой дом обрушился в прошлый четверг, 24 июня. В поисках участвуют сотни спасателей, в том числе иностранных.

Оценивая шансы найти под завалами живых людей, командир израильского национального спасательного подразделения Голан Вач призвал "быть реалистами", но отметил, что продолжает надеяться, пока не пройдет неделя с момента обрушения.

Как сообщалось, вскоре после обрушения стало известно, что проверка в 2018 году выявила "серьезные структурные повреждения" здания. На момент обрушения начался ремонт кровли. Точная причина происшествия по-прежнему неизвестна.

США Сёрфсайд Флорида

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