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Байден приехал к месту обрушения дома во Флориде

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джозеф Байден вместе с супругой в четверг приехал в город Сёрфсайд во Флориде, где до сих пор продолжается поиск людей под завалами обрушившегося жилого дома.

Как передает телеканал CNN, сначала Байден поговорил с работниками спасательных служб и поблагодарил их за труд. В ходе беседы он также упомянул свою личную трагедию - гибель первой жены и дочери в автокатастрофе в 1972 году.

Затем президент США встретился с родственниками тех, кто был в здании в момент обрушения. Ожидается, что после встречи он выступит с речью.

Ранее в четверг сообщалось, что спасательные работы на месте обрушения дома в городе Сёрфсайд во Флориде приостановлены из-за угрозы обрушения сохранившейся части здания, сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левайн Кава в четверг.

Обрушение дома в Сёрфсайде произошло 24 июня. По последним данным, подтверждена гибель 18 человек. Судьба еще 145 человек остается неизвестной.

США Флорида Джозеф Байден

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