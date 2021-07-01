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Производитель чипов Micron увеличил квартальную прибыль вдвое

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель чипов памяти Micron Technology Inc. увеличил чистую прибыль в III финансовом квартале более чем в два раза благодаря высокому спросу на его продукцию.

Чистая прибыль за квартал, завершившийся 3 июня, составила $1,74 млрд, или $1,52 в расчете на акцию, по сравнению с $803 млн, или $0,71 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $1,88 на акцию с $0,82 на акцию.

Квартальная выручка Micron подскочила на 36%, до $7,42 млрд с $5,44 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль Micron на уровне $1,71 на акцию при выручке в $7,23 млрд. В конце мая компания заявляла, что ожидает квартальную выручку на уровне $7,3 млрд или выше.

Согласно прогнозу Micron, в текущем квартале ее чистая прибыль составит $2,23 на акцию плюс-минус $0,1, прибыль без учета разовых факторов - $2,3 на акцию плюс-минус $0,1, выручка - $8,2 млрд плюс-минус $200 млн.

Компания ожидает, что спрос на чипы памяти останется высоким в ближайшее время. В прошлом году нарушение цепочек поставок из-за COVID-19 привело к нехватке полупроводниковых компонентов, в том числе у автопроизводителей. Поскольку теперь эти компоненты становятся более доступными, промышленные компании пополняют свои запасы, пишет MarketWatch.

Гендиректор Micron Санджай Мехротра заявил в ходе телефонной конференции с аналитиками в среду, что проблема нехватки микросхем ослабляется, однако спрос на чипы памяти останется высоким.

Согласно прогнозу компании, спрос на чипы памяти DRAM в этом году вырастет более чем на 20%, на чипы NAND - около 35%.

На долю чипов DRAM пришлось 73% выручки Micron в минувшем квартале ($5,42 млрд), продажи чипов NAND составили 24% выручки ($1,78 млрд).

Компания также сообщила в среду, что продаст завод по производству микросхем в штате Юта за $1,5 млрд конкурирующей Texas Instruments Inc.

Акции Micron подешевели на 2,3% на дополнительных торгах в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 13%.

Micron США Юта Texas Instruments Санджай Мехротра коронавирус

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