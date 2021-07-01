Минск готов поделиться с РФ "Спутником V" белорусского производства

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Белоруссия готова передавать России произведенную у себя вакцину, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Мы успешно сегодня работаем, производим в месяц более полумиллиона доз. Этого предостаточно для того, чтобы вакцинировать население Беларуси и при необходимости мы уже в обратном направлении будем способны передавать разлитую вакцину для того, чтобы Россия могла использовать ее", - сказал Лукашенко на пленарном заседании VIII Форума регионов в четверг.

Промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса "Спутник V" начался в Белоруссии в марте 2021 года на РУП "Белмедпрепараты". Объем вакцины, выпускаемой на белорусском предприятии, составляет до 500 тыс. доз ежемесячно.

В мае Лукашенко поблагодарил Россию за то, что она поделилась с республикой технологиями по производству "Спутника V". "Моя вам благодарность особая. Вы не просто нам продали вакцину, или помогли, вы отдали свои технологии, и мы успешно производим полмиллиона вакцин в месяц. Мы за год решим все проблемы", - сказал Лукашенко, обращаясь к премьеру РФ Михаилу Мишустину.

При этом Лукашенко тогда планировал открыть на границе несколько переходов, обустроить там палатки, "чтобы принять желающих людей с территории Польши, Литвы и других государств и особенно Украины (...) и оказать им помощь в вакцинировании".