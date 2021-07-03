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Власти города Майями потребовали срочной эвакуации жилой высотки

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В США власти Майями (штата Флорида) потребовали жителей здания Crestview Towers срочно эвакуироваться из-за выявленных инженерами проблем с бетоном и системой электроснабжения, которые чреваты обрушением конструкции, сообщил журналистам управляющий северной части Майями Артур Соррей.

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Срочность эвакуации второго здания объясняется приближением урагана Исла, который, по прогнозам, обрушится на Флориду уже в понедельник. Соррей заявил, что эвакуация - "это правильно, это то, что нужно делать в такие времена, неясно, что произойдет в результате урагана".

По его словам, владельцы здания еще не начали обязательный процесс переаттестации безопасности, что необходимо через 40 лет после его постройки.

Требование об эвакуации прозвучало на фоне обрушения 24 июня в городе 12-этажного здания Champlain Towers. В настоящее время из-под обломков извлечены тела 22 погибших, еще 126 человек числятся пропавшими без вести и считаются погибшими.

США Майями Флорида

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