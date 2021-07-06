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Число жертв крушения многоэтажки во Флориде выросло до 27 человек

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В понедельник после сноса рухнувшей многоэтажки в Сёрфсайде (штат Флорида) спасатели смогли проникнуть в ранее недоступные места и обнаружили новых жертв обрушения здания, сообщает Associated Press со ссылкой на официальные лица.

Помощник начальника пожарной службы Майами-Дейд Рейд Джадалла сообщил, что под завалами найдены еще три жертвы. Таким образом, число погибших выросло до 27 человек. Еще 118 человек остаются пропавшими без вести.

Благодаря сносу здания увеличилась скорость поисковых работ, заявили официальные лица.

Ранее, 4 июля, сообщалось о решении снести части многоквартирного жилого дома в городе Сёрфсайде ради безопасности спасателей. Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава сообщала, что в воскресенье была подтверждена смерть 24 человек, 121 считались пропавшими без вести.

Обрушение дома в Сёрфсайде произошло 24 июня. По мнению инженеров, составлявших отчет о здании в 2018 году, конструкция имела "серьезные структурные повреждения" и нуждалась в ремонте.

США Флорида Сёрфсайд Майами

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