Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:38Заразились
на 04.07В России 5 610 941+25 142В мире 183 459 394+375 056

Повстанцы в эфиопском регионе Тыграй согласились на прекращение огня

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - "Силы обороны Тыграя", которые ведут в этом регионе Эфиопии борьбу против центральных властей, объявили, что при соблюдении ряда условий согласны на прекращение огня, которое эфиопское правительство объявило в одностороннем порядке на этой неделе.

Об этом сообщает газета "Аль-Ахрам".

В миреВласти Эфиопии дали согласие на прекращение огня в регионе ТыграйЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что правительство озвучило такую инициативу после того, как повстанцы захватили Мэкэле - административный центр Тыграя. Правительство предложило, чтобы перемирие действовало вплоть до окончания посевной кампании, завершающейся в сентябре.

В свою очередь командование "Сил обороны Тыграя" заявило о согласии на перемирие в случае отсутствия наступательных действий со стороны правительственных войск.

Кроме того, повстанцы призвали привлечь к ответственности премьер-министра Эфиопии Абий Ахмеда Али и президента Сахле-Ворк Зевде за "ущерб, который они нанесли", создать независимую комиссию ООН для расследования "ужасных преступлений", совершенных в ходе конфликта в регионе Тыграй, обеспечить доставку гуманитарной помощи и обеспечить безопасное возвращение в Тыграй перемещенных лиц.

Также повстанцы потребовали убрать из этой зоны силы Эритреи и бойцов из соседнего региона Амхара: все они оказывали помощь правительственным войскам во время конфликта в регионе Тыграй.

"Народный фронт освобождения Тыграй" (НФОТ), имевший правящие позиции в Эфиопии с 1991 по 2018 год, ушел в оппозицию после прихода к власти действующего премьер-министра. НФОТ требовал от федеральных властей не вмешиваться в дела региона и в сентябре 2020 года провела выборы в местные органы власти. Правительство Эфиопии объявило их незаконными. С ноября 2020 гола в регионе разгорелся конфликт. Многие члены НФОТ затем присоединились к новой военной структуре - "Силам обороны Тыграя".

Эфиопия Эритрея Тыграй

Новости по теме

Новости

Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах выросло до 29

Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах выросло до 29

Талибы за день получили контроль над 13 районами Афганистана

Кипр обратился за международной помощью на фоне сильных лесных пожаров

Кипр обратился за международной помощью на фоне сильных лесных пожаров

Военный самолет с 85 людьми на борту разбился на Филиппинах

Военный самолет с 85 людьми на борту разбился на Филиппинах

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 июля

Самолет Ан-2 упал на юге Казахстана

Не менее трех человек стали жертвами шторма "Эльза" на Карибах

Не менее трех человек стали жертвами шторма "Эльза" на Карибах

Байден не уверен, что за недавней масштабной кибератакой стоит Москва

Байден не уверен, что за недавней масштабной кибератакой стоит Москва

Более 300 афганских военных под натиском талибов отступили в Таджикистан

Что произошло за день: суббота, 3 июля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');