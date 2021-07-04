Повстанцы в эфиопском регионе Тыграй согласились на прекращение огня

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - "Силы обороны Тыграя", которые ведут в этом регионе Эфиопии борьбу против центральных властей, объявили, что при соблюдении ряда условий согласны на прекращение огня, которое эфиопское правительство объявило в одностороннем порядке на этой неделе.

Об этом сообщает газета "Аль-Ахрам".

Ранее сообщалось, что правительство озвучило такую инициативу после того, как повстанцы захватили Мэкэле - административный центр Тыграя. Правительство предложило, чтобы перемирие действовало вплоть до окончания посевной кампании, завершающейся в сентябре.

В свою очередь командование "Сил обороны Тыграя" заявило о согласии на перемирие в случае отсутствия наступательных действий со стороны правительственных войск.

Кроме того, повстанцы призвали привлечь к ответственности премьер-министра Эфиопии Абий Ахмеда Али и президента Сахле-Ворк Зевде за "ущерб, который они нанесли", создать независимую комиссию ООН для расследования "ужасных преступлений", совершенных в ходе конфликта в регионе Тыграй, обеспечить доставку гуманитарной помощи и обеспечить безопасное возвращение в Тыграй перемещенных лиц.

Также повстанцы потребовали убрать из этой зоны силы Эритреи и бойцов из соседнего региона Амхара: все они оказывали помощь правительственным войскам во время конфликта в регионе Тыграй.