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Правящую партию Эфиопии объявили победителем парламентских выборов

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Партия "Процветание", правящая в Эфиопии, была признана победителем парламентских выборов, состоявшихся 21 июня. Об этом сообщает Associated Press.

Национальный избирательный совет Эфиопии заявил, что "Процветание" получила 410 мест из 436 в парламенте. При этом в 20% избирательных округов голосование не состоялось по различным причинам, в том числе из-за беспорядков. В регионе Тыграй выборы не проводились из-за боевых действий с повстанцами.

Победа "Процветания" на выборах обеспечила второй срок ее лидеру - премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду. Новое правительство должно быть сформировано в октябре.

Партия "Процветание" образовалась после распада правящей коалиции, большинство в которой составляли политики из Тыграя. После этого между представителями региона и Абием Ахмедом начались разногласия, которые в итоге закончились вооруженным конфликтом в Тыграе.

В конце июня правительство Эфиопии согласилось с предложением немедленно и в одностороннем порядке ввести режим прекращения огня в Тыграе, после около восьми месяцев боевых действий с повстанцами. Командование "Сил обороны Тыграя", которые борются с центральной властью, одобрило перемирие в случае отсутствия наступательных действий со стороны правительственных войск.

Эфиопия Абий Ахмед Тыграй

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