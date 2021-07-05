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Самолет США провел разведывательный полет вблизи баз РФ в Сирии

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в понедельник совершил полет вблизи сирийского побережья, где расположены база материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе и российская авиабаза Хмеймим, следует из мониторинга западных авиаресурсов.

По их данным, американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение около часа курсировал вдоль границ Сирии на Средиземном море.

ВМС США в последнее время регулярно осуществляют полеты патрульных самолетов вблизи сирийского побережья.

В понедельник в этом же районе был также зафиксирован полет самолета радиоэлектронной разведки британских Королевских ВВС. Он осуществлялся на фоне выхода из порта Лимасол на Кипре британского авианосца Queen Elizabeth, который вместе с кораблями авианосной ударной группы направился к Суэцкому каналу.

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