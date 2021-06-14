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Турция получила первую партию "Спутника V"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Турцию доставили первую партию российской вакцины против коронавируса COVID-19 "Спутник V", сообщают турецкие СМИ.

По их информации, самолет с вакциной прибыл в понедельник в Анкару.

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Ранее РФПИ и турецкая фармацевтическая компания Viscoran Ilac объявили о сотрудничестве для производства в стране вакцины "Спутник V". Viscoran Ilac осуществила подготовку к локализации производства и планирует начать выпуск "Спутник V" в течение ближайших месяцев на нескольких предприятиях.

В конце марта глава минздрава республики Фахреттин Коджа сообщил, что Турция и Россия приступили к переговорам о поставках вакцины против COVID-19 "Спутник V". Тогда он подчеркнул, что масштабное использование российской вакцины начнется после завершения клинических испытаний.

В апреле Турция одобрила использование "Спутник V".

Хроника коронавируса. Июнь.

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Турция Спутник V Коронавирус

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