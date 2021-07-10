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Мальта первой в Европе перестанет впускать непривитых туристов

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Не прошедшим вакцинацию от коронавируса COVID-19 туристам с 14 июля запретят въезд на Мальту, сообщает Times of Malta со ссылкой на министра здравоохранения Криса Ферна.

"Мы будем первой страной в Европе, которая пошла на такой шаг", - заявил Ферн.

По его словам, въезжающие на Мальту путешественники должны будут предоставить сертификат о вакцинации. Детям для въезда потребуется отрицательный тест на коронавирус, сделанный недавно. В течение какого срока тест действителен, не уточняется.

На Мальте временно перестанут работать школы английского языка, поскольку, по словам Ферна, в стране заметно выросло число вспышек коронавируса в языковых школах.

Кроме того, невакцинированные жители Мальты не смогут выезжать за границу без особого разрешения Управления общественного здравоохранения Мальты.

Министр добавил, что пока все остальные планы по возвращению к нормальной жизни остаются в силе, но не исключил, что их придется скорректировать, "если того потребует наука".

Как отмечает Times of Malta, правительство страны пошло на такие меры после того, как число выявленных случаев COVID-19 выросло в пять раз за последние десять дней.

Хроника коронавируса. Июль.

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