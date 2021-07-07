В МИД РФ прибыла советник посольства Эстонии в Москве

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Советник посольства Эстонии в Москве Улла Уйбо прибыла в МИД РФ в среду, передает корреспондент "Интерфакса".

Уйбо не стала общаться с прессой, собравшейся у здания на Смоленской площади.

ФСБ РФ накануне объявила о задержании консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте при попытке получить информацию закрытого характера от гражданина РФ.

В МИД Эстонии назвали задержание Лятте постановкой и провокацией.

Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой они работают, но их можно лишить права пребывания в случае нарушения закона или враждебных действий. Как следует из Венской конвенции, государство пребывания может в любое время уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или другой дипломатический работник является персоной нон грата и его пребывание в стране неприемлемо.