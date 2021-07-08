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Среди задержанных в Гаити по делу об убийстве президента есть граждане США

Среди задержанных в Гаити по делу об убийстве президента есть граждане США
Полицейские на станции Петьонвилль, где двое иностранцев были арестованы за участие в заговоре с целью убийства президента Гаити Жовенеля Моиса
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Власти Гаити, по предварительным данным, задержали двух граждан США, которые могли иметь отношение к убийству гаитянского президента Жовенеля Моиза, сообщает Associated Press со ссылкой официальные лица в Гаити.

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Предполагается, что речь идет об американцах гаитянского происхождения, причем один из них - бывший охранник канадского посольства в Порт-о-Пренсе.

При этом другие американские СМИ сообщают только об одном задержанном американце, а представитель госдепа Нед Прайс на брифинге ранее в четверг заявил, что видел публикации на эту тему, но пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть такие данные.

В общей сложности, в Гаити задержали шесть подозреваемых в участии в убийстве президента.

Также в четверг поступали сообщения о четырех убитых участников убийства, а также о том, что еще одна группа подозреваемых окружена полицией. По сообщению правительства Гаити, президент Гаити Жовенель Моиз был убит вооруженными людьми в среду. В ходе атаки ранения получила жена главы государства.

Гаити Жовенель Моиз

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