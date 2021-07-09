Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:04Заразились
на 08.07В России 5 707 452+24 818В мире 185 075 852+463 849

Власти Гаити заявили об участии 26 человек в убийстве президента страны

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 26 человек совершили убийство президента Гаити Жовенеля Моиза, заявил министр по делам голосования и межпартийных отношений Матиас Пьер. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на министра по делам голосования и межпартийных отношений Матиас Пьер.

Шесть человек, включая одного гражданина США, были арестованы и семеро, как сообщается, убиты, когда гаитянские силы безопасности преследовали боевиков, ответственных за убийство президента Жовенеля Моиса.

Ранее сообщалось, что власти Гаити задержали двух граждан США, которые могли иметь отношение к убийству гаитянского президента.

По сообщению правительства Гаити, президент Гаити Жовенель Моиз был убит вооруженными людьми в ночь на среду в своей резиденции.После нападения в стране объявили военное положение и закрыли границы. Это решение дает властям возможность закрыть границы, наделить полицию и военных дополнительными полномочиями по обеспечению соблюдения закона.

Гаити Жовенель Моиз

Новости по теме

Новости

В результате авиакатастрофы в Швеции погибли девять человек

Пандемия коронавируса

Pfizer и BioNTech запросят разрешение у регуляторов о бустере для вакцины от COVID-19

Pfizer и BioNTech запросят разрешение у регуляторов о бустере для вакцины от COVID-19

Истребитель РФ сопроводил самолет-разведчик Франции над Балтикой

Среди задержанных в Гаити по делу об убийстве президента есть граждане США

Среди задержанных в Гаити по делу об убийстве президента есть граждане США

Талибы захватили КПП на границе Афганистана с Ираном

Белый дом пообещал заняться проблемой российских хакеров, если ее не решит РФ

Белый дом пообещал заняться проблемой российских хакеров, если ее не решит РФ

"Талибан" заверил Москву, что не нарушит границ стран Центральной Азии

ЕК оштрафовала BMW и Volkswagen на 875 млн евро за картельный сговор

Пандемия коронавируса

ВОЗ включила "российский" штамм COVID-19 в список для отслеживания

ВОЗ включила "российский" штамм COVID-19 в список для отслеживания

На киргизско-таджикской границе произошла перестрелка между военными

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');