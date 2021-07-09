Власти Гаити заявили об участии 26 человек в убийстве президента страны

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 26 человек совершили убийство президента Гаити Жовенеля Моиза, заявил министр по делам голосования и межпартийных отношений Матиас Пьер. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на министра по делам голосования и межпартийных отношений Матиас Пьер.

Шесть человек, включая одного гражданина США, были арестованы и семеро, как сообщается, убиты, когда гаитянские силы безопасности преследовали боевиков, ответственных за убийство президента Жовенеля Моиса.

Ранее сообщалось, что власти Гаити задержали двух граждан США, которые могли иметь отношение к убийству гаитянского президента.

По сообщению правительства Гаити, президент Гаити Жовенель Моиз был убит вооруженными людьми в ночь на среду в своей резиденции.После нападения в стране объявили военное положение и закрыли границы. Это решение дает властям возможность закрыть границы, наделить полицию и военных дополнительными полномочиями по обеспечению соблюдения закона.