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Афганские войска отбили атаку талибов на провинциальный центр

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Правительственные силы отразили широкомасштабное наступление боевиков движения "Талибан" (запрещено в России - ИФ) на город Калайи-Нау - административный центр провинции Бадгис на границе с Туркменистаном, сообщили в субботу местные СМИ со ссылкой на губернатора провинции Хесамуддина Шамса.

"Талибы вчера вечером начали наступление в нескольких направлениях на город Калайи-Нау, столкновения между силами безопасности и группировкой продолжались до сегодняшнего утра. Более 50 боевиков убиты и ранены в ходе столкновений", - сообщил Шамс.

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Город Калайи-Нау перешел под контроль талибов в среду 6 июля, однако уже на следующий день правительственным силам удалось восстановить контроль над провинциальным центром.

Тем временем, пресс-центр министерства обороны Афганистана сообщает о боях за город Кандагар, административный центр одноименной провинции на юге страны.

По сведениям пресс-центра, за прошедшие сутки в ходе столкновений с правительственными силами на окраине провинциального центра убиты 70 террористов, еще восемь других были ранены.

Всего за прошедшие 24 часа, по сведениям министерства обороны Афганистана, в стране убит 191 террорист, 102 - ранены и 23 человека арестованы. Боестолкновения правительственных сил с талибами продолжались в провинциях Газни, Хост, Забул, Бадгис, Балх, Сар-э Поль, Гильменд, Нимруз, Кундуз, Тахар и Каписа.

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