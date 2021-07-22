В Афганистане при попадании ракеты в жилой дом погибли 5 членов одной семьи

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Боевики запрещенного в России террористического движения "Талибан" обстреляли населенный пункт в провинции Нангархар на востоке Афганистана, в результате погибли пять членов одной семьи, включая детей, сообщило в четверг МВД республики.

"Боевики обстреляли ракетами гражданский дом в населенном пункте Сур Камар уезда Спингар в провинции Нангархар. В результате обстрела пять членов одной семьи, включая детей, убиты, двое получили ранения", - говорится в сообщении.

Министерство внутренних дел решительно осудило этот новый "акт террора". "Террористы показали, что не уважают никакие религиозные ценности и даже в течение шести дней праздника Иди Курбон (Курбан-Байрам) страдают наши соотечественники", - отмечается в сообщении.

МВД пообещало приложить все усилия для ареста преступников.

В четверг Вашингтон призвал талибов прекратить насилие и принять участие в мирных переговорах. "Мы призываем "Талибан" и все стороны немедленно положить конец насилию, согласиться на постоянное и всеобъемлющее прекращение огня и в полной мере участвовать в мирных переговорах", - говорится в заявлении посольства США в Афганистане.

Только всеобъемлющее политическое урегулирование станет гарантией, что "Афганистан больше не будет убежищем для террористов", отмечает американское дипломатическое представительство.

Вывод войск НАТО из Афганистана проходит на фоне активизации боевиков "Талибана", которые проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы. По данным СМИ, талибы уже взяли под контроль более 100 районов страны.